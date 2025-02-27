埃尔林·哈兰德作为足坛新星，以其霸气的球风引发轰动，势不可挡。这款球员版本的 Nike Jr. Phantom GX 2 Academy "Erling Haaland" 耐克暗煞系列大童人造场地足球鞋从埃尔林非凡的进球能力汲取设计灵感，饰有别致星空图案。

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