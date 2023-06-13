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      Nike Jr Phantom GX Club TF PS

      暗煞系列幼童人造场地足球童鞋

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      Nike Jr Phantom GX Club TF PS 暗煞系列幼童人造场地足球童鞋采用匠心设计，让小小足球健将在传球给队友、带球突破或致胜一击时畅享乐趣。 该鞋款专为不同技能水平的球员打造，采用加大触球区域，助力实现出众传球和射门表现。 柔韧外底设计，让小宝贝在球场上畅动自如。

      • 显示颜色： 波罗的海蓝/白色/激光蓝/爆炸粉
      • 款式： FJ7002-446

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