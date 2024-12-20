Nike Jr. Phantom Luna 2 Academy

耐克月煞系列大童人造草地飞盘足球鞋

¥499

孩子已经接近球门，现在巧妙传球为同伴创造良机，或是敏捷走位，一举射门。Nike Jr. Phantom Luna 2 Academy 耐克月煞系列大童人造场地足球鞋采用匠心系带设计，在触球区域融入抓附纹理，当球网在射程内时，助孩子利落控球，大展身手。秉持匠心理念打造，助力实现进球目标。

  • 显示颜色： 金属银/荧光黄/黑
  • 款式： FJ2610-003

尺寸与尺码

产品尺寸(单位:cm)

32: 鞋内长 21.3

33.5: 鞋内长 22.2

35: 鞋内长 23

36: 鞋内长 23.2

37.5: 鞋内长 24

38.5: 鞋内长 24.8

*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

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