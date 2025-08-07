你已经接近球门，现在巧妙传球为同伴创造良机，或是敏捷走位，一举射门。Nike Jr. Phantom Luna 2 Academy 耐克月煞系列 MG 大童多种场地高帮足球鞋采用不对称系带设计，在触球区域融入抓附纹理，当球网在射程内时，助你利落控球，大展身手。秉持匠心理念打造，助力实现进球目标。

