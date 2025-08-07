Nike Jr. Phantom Luna 2 Academy
耐克月煞系列 MG 大童多种场地高帮足球鞋
14% 折让
你已经接近球门，现在巧妙传球为同伴创造良机，或是敏捷走位，一举射门。Nike Jr. Phantom Luna 2 Academy 耐克月煞系列 MG 大童多种场地高帮足球鞋采用不对称系带设计，在触球区域融入抓附纹理，当球网在射程内时，助你利落控球，大展身手。秉持匠心理念打造，助力实现进球目标。
- 显示颜色： 浅深红/爆炸粉/黑
- 款式： FJ2603-800
Nike Jr. Phantom Luna 2 Academy
14% 折让
你已经接近球门，现在巧妙传球为同伴创造良机，或是敏捷走位，一举射门。Nike Jr. Phantom Luna 2 Academy 耐克月煞系列 MG 大童多种场地高帮足球鞋采用不对称系带设计，在触球区域融入抓附纹理，当球网在射程内时，助你利落控球，大展身手。秉持匠心理念打造，助力实现进球目标。
非凡触球感
鞋面材料柔软耐穿。一体式纹理覆盖球鞋的触球区域，从球鞋鞋头内侧位置延伸到鞋带及鞋头外侧位置，营造利落触球体验。
迅疾表现，强劲抓地
匠心鞋钉组合设计，助你在转向和变换攻防动作之际牢牢抓附草地球场地面，实现疾速起步，顺畅过渡。
舒适贴合
不对称鞋带设计增大触球面积，有助于提升中足可调节性，贴合足弓高度。提拉设计带来轻松穿脱体验，助你畅享迅疾无拘的运动体验。柔软鞋口，令脚踝畅享舒适感受。
产品细节
- 适用于天然和人造场地
- 缓震鞋垫设计
- 显示颜色： 浅深红/爆炸粉/黑
- 款式： FJ2603-800
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。