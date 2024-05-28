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      Nike Jr Superfly 9 Club TF

      大童人造场地足球童鞋

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      磨炼球技，自在训练，轻松应对比赛。 穿上 Nike Jr Superfly 9 Club TF 大童人造场地足球童鞋，彰显出众成就。 该鞋款专为人造场地打造，提供在球场上奔跑和切入所需的强劲抓地力。 经久耐穿设计，助孩子在训练中和比赛日中保持出色表现。

      • 显示颜色： 泡沫粉/黑
      • 款式： DJ5954-601

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