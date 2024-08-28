Nike Jr. Tiempo Legend 10 Club 耐克传奇系列大童多种场地足球童鞋保持一贯的出众品质，无论你是球场新手还是业余爱好者，皆可助你从容上场。 该鞋款的设计灵感源自职业球员在世界大型锦标赛上大放异彩时所穿的装备，注入粉色元素， 助你发挥出色表现。

显示颜色： 泡沫粉/黑

款式： DV4352-601