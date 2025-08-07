传奇新释义，光辉不褪减。Club 系列鞋款 Nike Jr. Tiempo Legend 10 Club 耐克传奇系列幼童多种场地足球鞋保持一贯的出众品质，无论未来的足球明星是球场新手还是业余爱好者，皆可助他们从容上场。合成材质鞋面贴合足部形状，提供出色掌控力。该鞋款轻盈舒适，时尚利落，适合不同位置的球员。

该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

