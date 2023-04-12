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      Nike JR TiempoX Rio IV 10R TF

      传奇系列幼童/大童人造场地足球童鞋

      ¥309
      ¥349
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      深藏青/黑/白色/黑
      黑/金属金/黑

      Nike JR TiempoX Rio IV 10R TF 传奇系列幼童/大童人造场地足球童鞋将纹理合成革的回弹触感与 10R 经典设计细节相融合，采用填充式复古鞋头，致敬罗纳尔迪尼奥的辉煌足球生涯。

      • 显示颜色： 深藏青/黑/白色/黑
      • 款式： AQ3825-440

      尺寸与尺码

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