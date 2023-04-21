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      Nike JR Vapor 12 Club GS TF

      大童人造场地足球童鞋

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      Nike JR Vapor 12 Club GS TF 采用合成材质鞋面，妥帖包覆双足，令双足在穿上鞋子的瞬间便能感受如第二层肌肤般的贴合感。橡胶外底，提供可驾驭室内/球场地面的灵敏抓地力。

      • 显示颜色： 橙红/白色/黑
      • 款式： AH7355-801

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