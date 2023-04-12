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      Nike JR Vapor 12 Club PS (V) FG/MG 幼童多种场地足球童鞋采用合成材质鞋面结合魔术贴粘扣设计，妥帖包覆稚嫩双足，令双足在穿上鞋子的瞬间便能感受出色的舒适贴合度。柔韧橡胶外底设计，提供可驾驭天然和人造草地球场等类似地面的多元抓地力。

      • 显示颜色： 黑/金属活力金
      • 款式： AH7351-077

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