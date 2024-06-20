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      Nike Jr Vapor 14 Club IC PS (V)

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      Nike Jr Vapor 14 Club IC PS (V) 幼童室内球场足球童鞋将柔软合成材质鞋面与缓震鞋垫设计巧妙结合，带来舒适的穿着体验，助力小球星玩转街头、球场和室内场地。

      • 显示颜色： 氯蓝/激光橙
      • 款式： DJ2899-484

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