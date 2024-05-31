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      Nike Jr Zoom Superfly 9 ACAD FG/MG

      大童多种场地足球童鞋

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      穿上 Nike Jr Zoom Superfly 9 ACAD FG/MG 大童多种场地足球童鞋，彰显出众球技，自信制霸球场。提拉设计结合双重固定带，便于穿脱，无需系带，助孩子即刻上场。Zoom Air 缓震配置提升舒适感和回弹效果，从天然草地到人造草地，皆可轻松驾驭。准备好上场了吗？

      • 显示颜色： 柠檬水黄/黑
      • 款式： DJ5623-700

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