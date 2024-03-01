跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Nike Jr Zoom Superfly 9 ACAD MDS TF

      大童人造场地足球童鞋

      ¥449
      ¥499
      10% 折让

      穿上 Nike Jr Zoom Superfly 9 ACAD MDS TF 大童人造场地足球童鞋，无论课后、课间还是周末，都可畅享训练。在比赛中全力以赴，与好友们一起强势射门。醒目红色与柔和橘色，彰显你对挚爱运动所投入的热情以及做的准备。无鞋带设计，缔造舒适贴合感；后跟下方搭载 Zoom Air 缓震配置，在比赛中为你带来富有弹力的舒适脚感。

      • 显示颜色： 浅深红/亮橘/黑/淡象牙白
      • 款式： FJ0349-600

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。