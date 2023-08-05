跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Nike Jr Zoom Superfly 9 Academy AG

      幼童/大童人造草地足球童鞋

      ¥429
      ¥499
      14% 折让

      球技出众，纵横赛场。 穿上 Nike Jr Zoom Superfly 9 Academy AG 幼童/大童人造草地足球童鞋，尽展个性风采。 无需系带，穿脱便捷，令孩子即刻畅享场上时光。 Nike 专为足球运动设计的 Zoom Air 缓震配置闪耀登场，令孩子在人造草地球场尽享非凡舒适感受和出众回弹体验，助力轻松驾驭训练或比赛。

      • 显示颜色： 爆炸粉/铁架黑/荧光黄
      • 款式： DJ5613-605

      尺寸与尺码

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。