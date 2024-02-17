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      Nike Jr Zoom Superfly 9 Academy TF

      大童人造场地足球童鞋

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      球技出众，纵横赛场。穿上 Nike Jr Zoom Superfly 9 Academy TF 大童人造场地足球童鞋，尽显出众风采。提拉设计结合弹性固定带，便于穿脱，无需系带，助孩子即刻上场。此外，后跟搭载 Zoom Air 设计，令孩子在人造场地尽享出众回弹体验和非凡舒适感受，轻松驾驭训练和比赛。

      • 显示颜色： 宝石绿/黑/白色/梦幻紫红
      • 款式： DJ5616-300

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