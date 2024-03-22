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      Nike Jr Zoom Superfly 9 Pro MDS FG

      大童天然硬质草地足球童鞋

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      就像克里斯蒂亚诺·罗纳尔多小时候那样，无论课后、课间还是周末，你的小球星都在奋力训练。Nike Jr Zoom Superfly 9 Pro MDS FG 大童天然硬质草地足球童鞋采用匠心设计，助力小宝贝在比赛中全力以赴。醒目红色与柔和橘色，彰显小宝贝对挚爱运动所投入的热情以及做的准备。后跟下方搭载 Zoom Air 缓震配置，在比赛中为小宝贝带来富有弹力的舒适脚感。无鞋带设计，缔造出众贴合感。

      • 显示颜色： 浅深红/亮橘/黑/淡象牙白
      • 款式： FJ0354-600

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