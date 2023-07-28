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      Nike Jr Zoom Vapor 15 ACAD XXV FGMG

      大童多种场地足球童鞋

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      穿上 Nike Jr Zoom Vapor 15 ACAD XXV FGMG 大童多种场地足球童鞋，致敬疾速战靴诞生 25 周年。经典配色呼应 Mercurial 系列，丰富细节彰显其辉煌历史。鞋款以金属铬色元素注入满满能量，彰显疾速风范，更有 Zoom Air 缓震配置加持，令人不禁想问：在下一个 25 年里，又有什么会让我们记忆犹新？

      • 显示颜色： 金属银/黑/荧光黄/荧光黄
      • 款式： FJ2040-060

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