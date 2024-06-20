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      Nike Jr Zoom Vapor 15 ACAD MDS FGMG

      大童多种场地足球童鞋

      ¥499

      我们都曾错失过空位射门机会，但无需过分沮丧。 即使像克里斯蒂亚诺·罗纳尔多这样的精英球员也并非十全十美。 重要的是我们如何应对挫折，从失败中成长，变得越来越强大。 Nike Jr Zoom Vapor 15 ACAD MDS FGMG 大童多种场地足球童鞋设计蕴藏巧思，鞋面线条象征我们所面临的困难；充满活力的绿色则代表我们在克服困难时获得的成长。 后跟搭载 Air Zoom 缓震配置，在比赛中为你带来富有弹力的舒适脚感。 无鞋带设计，缔造出众贴合感。

      • 显示颜色： 冲击绿/体育场绿/黑
      • 款式： FJ7193-300

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