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      球技出众，纵横赛场。 穿上 Nike Jr Zoom Vapor 15 Academy FG/MG 大童多种场地足球童鞋，尽显出众风采。 提拉设计结合弹性固定带，便于穿脱，无需系带，助你即刻上场。 后跟下方搭载 Zoom Air 缓震配置，在比赛中缔造富有弹力的舒适穿着体验。

      • 显示颜色： 亮深红/黑/白色
      • 款式： DJ5617-600

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