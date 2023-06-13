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      Jumpman Two Trey 女子运动鞋旨在致敬迈克尔·乔丹在芝加哥的时光，助力一路向前。天然皮革材质结合经典 Air 缓震配置，塑就优质外观和质感。你支持谁？我支持乔丹。

      • 显示颜色： 中灰/山峰白/白色
      • 款式： DR9631-002

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