Jumpman Two Trey

男子运动鞋个性致敬乔丹

¥879
¥1,099
20% 折让

白色/健身红/黑
白色/安全橙/白色/皇家蓝

就像迈克尔·乔丹车牌上的“Two Trey”一样，你也需要大方彰显自己的个性。Jumpman Two Trey 男子运动鞋焕新演绎 Jordan 系列鞋款，优质皮革材料结合 Air 缓震配置，旨在致敬迈克尔·乔丹在芝加哥的时光。这款 Two Trey 鞋款的中底设计借鉴 AJ11 和 AJ12，旨在致敬乔丹在其冠军生涯中的赛场风格。

  • 显示颜色： 白色/健身红/黑
  • 款式： DO1925-106

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。