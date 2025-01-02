就像迈克尔·乔丹车牌上的“Two Trey”一样，你也需要大方彰显自己的个性。Jumpman Two Trey 男子运动鞋焕新演绎 Jordan 系列鞋款，优质皮革材料结合 Air 缓震配置，旨在致敬迈克尔·乔丹在芝加哥的时光。这款 Two Trey 鞋款的中底设计借鉴 AJ11 和 AJ12，旨在致敬乔丹在其冠军生涯中的赛场风格。

显示颜色： 白色/健身红/黑

款式： DO1925-106