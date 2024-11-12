Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX

女子户外防水越野跑步鞋

¥509
¥849
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Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX 女子防水越野跑步鞋采用防水 GORE-TEX 鞋面，结合出色抓地设计和柔软缓震中底， 帮助脚趾保持干爽舒适，无惧泥泞湿滑小径。

  • 显示颜色： 淡象牙白/海玻璃色/明亮绿/黑
  • 款式： FB2065-100

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