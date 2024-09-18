Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX 女子防水越野跑步鞋采用防水 GORE-TEX 鞋面，结合出色抓地设计和柔软缓震中底，帮助脚趾保持干爽舒适，无惧泥泞小径。采用别致设计。上脚潮鞋，踏上 GR 11 步道，穿越比利牛斯山脉，以海岸灯塔作为向导，从地中海一路畅跑到坎塔布里亚海。

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