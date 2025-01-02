Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX

男子户外防水越野跑步鞋

¥509
¥849
40% 折让

Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX 男子防水越野跑步鞋采用防水 GORE-TEX 鞋面，结合出色抓地设计和柔软缓震中底，帮助足部保持干爽舒适，无惧泥泞湿滑小径。

  • 显示颜色： 帆白/热情红 /浅土褐/幻影灰白
  • 款式： HM9734-101

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。