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      Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX

      男子户外防水越野跑步鞋

      ¥699
      ¥849
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      海玻璃蓝/紫蓝/荷兰橙/墨紫
      深丛林绿/夜褐红/安全橙/卡其
      黑/煤黑/冷灰

      Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX 男子防水越野跑步鞋采用防水 GORE-TEX 鞋面，结合出色抓地设计和柔软缓震中底， 帮助脚趾保持干爽舒适，无惧泥泞湿滑小径。

      • 显示颜色： 海玻璃蓝/紫蓝/荷兰橙/墨紫
      • 款式： FB2067-002

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