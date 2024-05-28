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      Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX

      男子防水越野跑步鞋

      ¥849

      Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX 男子防水越野跑步鞋采用防水 GORE-TEX 鞋面，结合出色抓地设计和柔软缓震中底， 帮助脚趾保持干爽舒适，无惧泥泞小径。 采用别致设计。 上脚潮鞋，踏上 GR 11 步道，穿越比利牛斯山脉，以海岸灯塔作为向导，从地中海一路畅跑到坎塔布里亚海。

      • 显示颜色： 白色/杉木红/庭蓝/黑
      • 款式： FB2067-102

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