 
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX 男子防水越野跑步鞋 - 黑/煤黑/冷灰

Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX

男子防水越野跑步鞋

34% 折让

Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX 男子防水越野跑步鞋采用防水 GORE-TEX 鞋面，结合出色抓地设计和柔软缓震中底，帮助双足保持干爽舒适，无惧泥泞湿滑小径。


  • 显示颜色： 黑/煤黑/冷灰
  • 款式： HM9734-001

Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX

34% 折让

Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX 男子防水越野跑步鞋采用防水 GORE-TEX 鞋面，结合出色抓地设计和柔软缓震中底，帮助双足保持干爽舒适，无惧泥泞湿滑小径。

干爽设计

GORE-TEX 防水层有助应对雨水入侵，令双足保持干爽。泡绵鞋口令脚踝保持舒适。

稳固感受

绳线与鞋带相结合，为双足（尤其是中足部位）缔造稳固脚感，塑就出众贴合感受。

畅跑无阻

改良抓地底纹结合橡胶凸起纹路，在上下坡时铸就强劲抓地力。在越野跑时为你提供出众抓地力，实现多种路况的顺畅过渡。

产品细节

  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 该产品部分配色采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！
  • 显示颜色： 黑/煤黑/冷灰
  • 款式： HM9734-001

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品部分配色采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。