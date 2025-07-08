Nike Juniper Trail 3
女子越野跑步鞋
24% 折让
出众抓地性能结合柔韧中足设计，助力轻松征服丘陵地带。穿上 Nike Juniper Trail 3 女子越野跑步鞋，助你征服丘陵地带。Nike Trail ATC 外底帮助双足稳抓地面，助你在山野小径尽情畅跑。中底和鞋面柔软耐穿，缔造出色柔韧灵活性。
- 显示颜色： 山峰白/白金色/神秘焰火色/军械深海蓝
- 款式： FQ0902-101
驾驭多种地形
Nike Trail All Terrain Compound (ATC) 橡胶外底，提供可驾驭陡坡和潮湿天气的强劲抓地力，同时助你在公路路面顺畅迈步。
顺畅迈步
全掌型泡绵中底，塑就柔软缓震的迈步体验。柔韧灵活的中足匠心覆面连接鞋面和中底，带来出色支撑力和稳定性。
触感柔软
鞋口泡绵和鞋舌融入柔软接触点，有助稳固双足。
舒适耐穿
耐穿织物与合成材质组合鞋面，营造舒适包覆体验。
产品细节
- 单鞋重量：约 245 克（女码 39 码）
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
