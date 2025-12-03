全掌型泡绵中底，塑就柔软缓震的迈步体验。柔韧灵活的中足匠心覆面连接鞋面和中底，带来出众支撑力和稳定性。

Nike Trail All Terrain Compound (ATC) 橡胶外底，提供可驾驭陡坡和潮湿天气的强劲抓地力，同时助你在公路路面顺畅迈步。

出众抓地设计结合柔韧中底，助力轻松征服丘陵地带。穿上 Nike Juniper Trail 3 男子越野跑步鞋，助你征服丘陵地带。Nike Trail ATC 外底帮助双足稳抓地面，助你在山野小径尽情畅跑。中底和鞋面柔软耐穿，打造出众柔韧灵活性。

该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。