Nike "Just Believe" 幼童防晒七分裤采用匠心设计，令孩子畅享生活，无论是运动场玩耍、球场畅跑还是居家休闲，皆可轻松驾驭。轻盈梭织面料结合四向弹性设计，助孩子轻松畅玩；裤腿两侧搭配聚酯纤维网眼布针织拼接，营造非凡舒爽感受。弹性腰部，舒适贴合；锥形裤筒搭配罗纹裤管口，塑就稳固穿着感。可搭配 Nike 上衣，打造风格统一的造型，与运动鞋相得益彰。

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