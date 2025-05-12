 

Nike

"Just Believe" 幼童防晒七分裤

¥189¥29936% 折让
卡其
黑

Nike "Just Believe" 幼童防晒七分裤采用匠心设计，令孩子畅享生活，无论是运动场玩耍、球场畅跑还是居家休闲，皆可轻松驾驭。轻盈梭织面料结合四向弹性设计，助孩子轻松畅玩；裤腿两侧搭配聚酯纤维网眼布针织拼接，营造非凡舒爽感受。弹性腰部，舒适贴合；锥形裤筒搭配罗纹裤管口，塑就稳固穿着感。可搭配 Nike 上衣，打造风格统一的造型，与运动鞋相得益彰。


  • 显示颜色： 卡其
  • 款式： IM4443-247

Nike

¥189¥29936% 折让

Nike "Just Believe" 幼童防晒七分裤采用匠心设计，令孩子畅享生活，无论是运动场玩耍、球场畅跑还是居家休闲，皆可轻松驾驭。轻盈梭织面料结合四向弹性设计，助孩子轻松畅玩；裤腿两侧搭配聚酯纤维网眼布针织拼接，营造非凡舒爽感受。弹性腰部，舒适贴合；锥形裤筒搭配罗纹裤管口，塑就稳固穿着感。可搭配 Nike 上衣，打造风格统一的造型，与运动鞋相得益彰。

其他细节

侧边口袋，方便孩子存放小物件

产品细节

  • UPF 40+
  • 主身布：86% 锦纶/14% 氨纶。配布：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 卡其
  • 款式： IM4443-247

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。