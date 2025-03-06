Nike Kawa

大童拖鞋

¥199

轻松穿脱，舒适非凡。Nike Kawa 大童拖鞋采用柔软泡绵鞋床，上脚即可畅享柔软缓震体验。外底融入弯曲凹槽，铸就自然流畅的迈步体验。

  • 显示颜色： 温和灰绿/帆白/浅银
  • 款式： FJ8812-001

尺寸与尺码

产品尺寸(单位:cm)

28: 鞋内长 18.6

29.5: 鞋内长 19.8

31: 鞋内长 20.6

32: 鞋内长 21.3

33.5: 鞋内长 22.2

35: 鞋内长 22.9

36: 鞋内长 23.7

37.5: 鞋内长 24.3

38.5: 鞋内长 25.1

40: 鞋内长 25.7

*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

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