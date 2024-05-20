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      Nike Kawa Slide (GS/PS)

      大童拖鞋

      ¥159
      ¥199
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      轻松穿脱，舒适非凡。Nike Kawa Slide (GS/PS) 大童拖鞋采用柔软泡绵鞋床，上脚即可畅享柔软缓震体验。外底融入弯曲凹槽，铸就自然流畅的迈步体验。

      • 显示颜色： 脉冲紫/浅铁矿石灰/光子灰/荷兰橙
      • 款式： FJ8812-500

      尺寸与尺码

      产品尺寸(单位:cm)

      28: 鞋内长 18.6

      29.5: 鞋内长 19.8

      31: 鞋内长 20.6

      32: 鞋内长 21.3

      33.5: 鞋内长 22.2

      35: 鞋内长 22.9

      36: 鞋内长 23.7

      37.5: 鞋内长 24.3

      38.5: 鞋内长 25.1

      40: 鞋内长 25.7

      *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
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