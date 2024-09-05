Nike Kawa Slide (GS/PS)

大童拖鞋

¥139
¥199
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黑/白色
白色/黑

Nike Kawa Slide (GS/PS) 大童拖鞋易于穿脱，是你的理想之选。此款拖鞋采用柔软灵活设计，令疲惫双足在训练或玩耍后轻松恢复活力。

  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： 819352-001

尺寸与尺码

产品尺寸(单位:cm)

28: 鞋内长 18.7

29.5: 鞋内长 19.8

31: 鞋内长 20.5

32: 鞋内长 21.3

33.5: 鞋内长 22

35: 鞋内长 22.6

36: 鞋内长 23.5

37.5: 鞋内长 24.3

38.5: 鞋内长 25.4

40: 鞋内长 26.4

*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

免费配送和退换货

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