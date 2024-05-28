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      Nike Kawa Slide (TD)

      婴童鸳鸯配色凉鞋

      ¥179

      世界这么大，只等你的小宝贝来畅意探索。 Nike Kawa Slide (TD) 婴童凉鞋的后跟配有弹性固定带，有助稳固鞋身。  

      • 显示颜色： 山峰白/大学蓝/浅骨色/超级紫罗兰色
      • 款式： FJ8811-100

      尺寸与尺码

      产品尺寸(单位:cm)

      21: 鞋内长 12.2

      22: 鞋内长 13

      23.5: 鞋内长 13.8

      25: 鞋内长 14.4

      26: 鞋内长 15.3

      27: 鞋内长 16.2

      *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

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