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      Nike Kawa Slide SE JDI (GS/PS)

      大童拖鞋

      ¥199

      足球灰/山峰白/黑
      黑/山峰白/体育场绿

      该特别款 Nike Kawa Slide SE JDI (GS/PS) 大童拖鞋令孩子轻松穿脱，乐趣无穷。柔软泡绵鞋床，上脚即可畅享柔软舒适体验。外底融入弯曲凹槽，铸就自然流畅的迈步体验。

      • 显示颜色： 足球灰/山峰白/黑
      • 款式： DX1976-002

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