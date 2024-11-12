Nike Kawa Slide SE JDI (TD) 婴童凉鞋，为小宝贝塑就柔软舒适脚感和出众风范。固定带设计，在孩子迈步时帮助稳固小脚。此外，醒目配色则创造丰富趣味，展现 Swoosh 风范。

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