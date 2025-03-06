Nike Kay Yow Hyper Elite Chase Crew

篮球袜

¥109

Nike Kay Yow Hyper Elite Chase Crew 篮球袜采用排汗面料，让你在球场尽享干爽体验。关键部位融入多密度缓震设计，结合动态足弓鞋桥，打造精准减震性能之余，塑就舒适贴合的支撑体验。

  • 显示颜色： 黑/透明粉/透明粉/透明粉
  • 款式： SX4968-066

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。