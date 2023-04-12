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      Nike Kay Yow Hyper Elite Crew

      篮球袜

      ¥109

      明亮粉/黑/冷灰
      黑/明亮粉/明亮粉

      Nike Kay Yow Hyper Elite Crew 篮球袜采用排汗面料，让你在球场尽享干爽体验。关键部位融入多密度缓震设计，结合动态足弓鞋桥，打造精准减震性能之余，塑就舒适贴合的支撑体验。

      • 显示颜色： 明亮粉/黑/冷灰
      • 款式： SX4967-601

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