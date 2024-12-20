KD 4

杜兰特男子运动鞋

¥999

时隔多年，KD 4 杜兰特男子运动鞋重磅回归。金属色和橙色配色从宇航服和银河探索中汲取灵感，忠实复刻元年款设计。前足 Air Zoom 缓震配置带来出色回弹效果，可调节固定带缔造出众稳定性。太空元素贴片、斑点星空中底，丰富特别版设计细节助力蓄势待发。

  • 显示颜色： 金属银/暗灰/黑/荷兰橙
  • 款式： FD2635-001

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