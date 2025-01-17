KD 4 杜兰特男子运动鞋强势回归，伴你喜迎龙年。该鞋款以中性配色打底，中足固定带饰有木纹图案，点缀红色品牌标志。后跟盘龙图案交织 KD 标志，致敬 2012 版本，同时诠释经典风范。固定带营造出众稳定性，抓地橡胶鞋底有助快速切入，延续 KD4 实战篮球鞋性能。随附个性化吊饰，寓意好运连连；还有金色鞋包，方便将运动鞋携带至健身房。

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