Nike KD 4

男子运动鞋

¥899

特别版 KD 4 震撼归来。Nike KD 4 男子运动鞋根植 90 年代复古风格，助力迅猛扣篮，震动篮筐。从破碎风格图案固定带到鞋舌上趣味标志，设计细节焕新展现匠心之作。可调节固定带结合抓地橡胶外底有助快速切入，延续 KD4 篮球风范。前足搭载 Air Zoom 缓震配置，助力迅疾起步，纵横球场。

  • 显示颜色： 和谐蓝/黑/冷灰/亮深红
  • 款式： FQ8180-400

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