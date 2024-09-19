高温预警！高温即将来袭且可能伴随连续降雨。时隔 13 年，该特别版 KD 4 再度归来，带来又一场潮流风暴。大雨倾盆而下，洗尽尘埃，为绿色/黄色鞋面换上活力色调。Nike KD 4 男子运动鞋沿袭匠心设计，在后跟区域融入气象学天气图案设计，呼应固定带上的地形图案设计。鞋垫上的图案和文字象征暴雨主题，抓地出色的半透明外底融入足迹热力图设计，助你顺势起跳切入篮下。

显示颜色： 青绿/黑/队橙/荧光黄

款式： FN6247-300