Nike KD 4 "Aunt Pearl"

杜兰特男子运动鞋

¥999

Nike KD 4 "Aunt Pearl" 杜兰特男子运动鞋采用粉色配色，旨在向凯文·杜兰特深爱的姑妈致敬。前足 Air Zoom 缓震配置缔造出众回弹体验，中足固定带铸就稳固锁定脚感。

  • 显示颜色： 亮粉 II/金属银/黑
  • 款式： HF9098-600

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