KD VI

儿童篮球童鞋

¥799

KD VI 儿童篮球童鞋搭载响应灵敏的新版 Nike Zoom 气垫、支撑力升级鞋面以及低帮版型设计，有力提升脚踝部位的灵活性。

  • 显示颜色： 白金色/明亮蓝/荧光黄/夜湖蓝
  • 款式： 599477-005

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。