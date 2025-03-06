KD VI

男子篮球鞋

¥1,099

煤黑/队橙/云母绿/荷兰橙
浅深红/浅粉米黄/浅亮绿/黑曜石色
电子绿/原子橙/冰河蓝/夜湖蓝
冷灰/亮深红/庭紫/电子绿
黑/明亮蓝/暗灰/荧光黄
白金色/明亮蓝/荧光黄/夜湖蓝

KD VI 男子篮球鞋采用灵敏的 Nike Zoom 气垫搭配支撑性鞋面，结合低帮设计，提升脚踝部位的灵活性，同时缔造轻质感非凡的 KD 鞋款。

  • 显示颜色： 煤黑/队橙/云母绿/荷兰橙
  • 款式： 599424-007

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