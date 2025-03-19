KD VI Elite 男子篮球鞋采用轻薄的泡棉与网眼布鞋面，在赛场上缔造轻盈简约的运动风范与出众的透气效果。 经 Kevlar® 加固的 Dynamic Flywire 动态飞线赋予这款高端篮球鞋非凡锁定效果与轻质支撑性能。

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