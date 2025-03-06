KD 8 Outdoor 8-Panel

男子篮球（7 号）

¥199

KD 8 Outdoor 8-Panel 男子篮球专为室外球赛设计，采用人造革和鹅卵石纹理设计，经久耐用，能在比赛当中保证非凡控球感。

  • 显示颜色： 橙色/黑
  • 款式： BB0549-801

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