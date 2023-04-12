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      KD IX Playground 8-Panel

      男子篮球（7 号）

      ¥129

      里约青/黑/清透蓝/银
      新蓝/黑/大学红/银

      KD IX Playground 8-Panel 男子篮球（7 号）采用缓震橡胶材质，经久耐用，能在户外场地为你带来出众球感。

      • 显示颜色： 里约青/黑/清透蓝/银
      • 款式： BB0568-351

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